لبنان... تجار وعمال بناء يقطعون طريقا دوليا

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Mohamed Azakir

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن قطع الطريق من قبل تجار وعمال البناء جاء احتجاجا على عدم تسليمهم مادة الإسمنت واحتكارها من قبل بعض التجار الذين يستلمونها مباشرة من الشركة.

وناشد المعتصمون وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله "إنصافهم وآلاف العمال الذين باتوا عاطلين عن العمل، بفعل التوقف عن استكمال مشاريع البناء"، وطالبوه "إما أن يعمد إلى تسليمهم الإسمنت بشكل مباشر من الشركة، أو إلى فتح باب الاستيراد من الخارج".

وما يزال المشهد السياسي في لبنان غامضا، منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة، وجرى ترشيح سعد الحريري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتشكيل الحكومة، لكن دون نتيجة حتى الآن.

ويدور خلاف بين رئيس الحكومة المؤقت سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون، منذ عدة أشهر حول تشكيل هذه الحكومة، الأمر الذي بدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.