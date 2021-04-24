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إعطاء أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح كورونا في المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - كشفت وزارة الصحة عن أعداد الجرعات التي تم اعطاؤها من لقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، منذ الإعلان عن بدء التطعيم.

وأبانت “الصحة” أن عدد الجرعات المعطاة بلغت 8 ملايين جرعة لقاح كورونا، وأحدث مليون في أقل من أسبوع.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 9 حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل 858 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (394,529) حالة ولله الحمد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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