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شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوجه نصيحة مهمة لتفادي الازدحام في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجهت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، نصيحة مهمة لتفادي الازدحام خلال ساعات الذروة في شهر رمضان المبارك.
وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “احرص دائما أن تبدأ رحلتك في أوقات بعيدة عن ساعات الذروة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتفادي الزحام أو الإصابة بالتعب والإرهاق”.
وأضافت الإدارة العامة للمرور، اضبط توقيتك في رمضان وامنح نفسك متسعاً من الوقت للوصول للمكان الذي تريده.
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