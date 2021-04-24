شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من أمطار غزيرة على منطقة المدينة.. و«الدفاع المدني» يدعو لتوخي الحذر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، أهالي منطقة المدينة المنورة بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القديمة، وأهابت بالجميع توخي الحيطة والحذر.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه ورد تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة يشمل ( الحناكية، المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع ) حتى الساعة 11 مساءً .

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل ، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.