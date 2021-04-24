شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسقط 3 طائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي نحو مواقعه بمأرب وتعز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلن الجيش اليمني إسقاط ثلاث طائرات مسيرة، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية، لاستهداف مواقعه في محافظتي مأرب، وتعز، شرق وجنوب غرب اليمن. وصرح مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن دفاعات الجيش دمّرت طائرتين مفخختين أثناء اقترابهما من مواقعه في جبهة المشجح غرب مأرب تزامنا مع تدمير ثلاث عربات محمّلة بأسلحة وذخائر في قصف مدفعي. وفي الريف الغربي لمحافظة تعز، أسقطت دفاعات الجيش، طائرة مسيرة، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، نحو مواقعه في جبهة مقبنة التي شهدت مواجهات متقطعة في مناطق الطوير، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمينة الرسمية.

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