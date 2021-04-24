شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح أعداد الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» منذ بداية التطعيم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الصحة عن أعداد الجرعات التي تم اعطاؤها من لقاح كورونا المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، منذ الإعلان عن بدء التطعيم.
وأبانت “الصحة” أن عدد الجرعات المعطاة بلغت 8 ملايين جرعة لقاح كورونا، وأحدث مليون في أقل من أسبوع.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 9 حالات وفيات رحمهم الله.
وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل 858 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (394,529) حالة ولله الحمد.
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