مصر توجه رسالة إلى إسرائيل بشأن ما يحدث في القدس

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان الخارجية المصرية، أدانت مصر "أعمال العنف والتحريض التي قامت بها مجموعات يهودية متطرفة مستهدفة الأشقاء الفلسطينيين من سكان البلدة القديمة في القدس الشرقية، مما أسفر عن إصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين".

وأعربت القاهرة عن بالغ قلقها من تصاعد وتيرة الاعتداءات والأعمال الاستفزازية تجاه المقدسيين منذ بداية شهر رمضان.

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ووجهت رسالة إلى السلطات الإسرائيلية بضرورة تحمل مسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، والكف عن كل ما من شأنه المساس بحق المصلين في الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى.

كما طالبت مصر إسرائيل بوقف أية انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، بحسب البيان.

يأتي ذلك على خلفية استمرار المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية والمستوطنين في القدس منذ عدة أيام، حيث أصيب 8 فلسطينيين برصاص الشرطة الإسرائيلية، بينما اعتقل آخرون خلال مواجهات في محيط البلدة القديمة في القدس الشرقية.

واستخدمت قوات الشرطة الإسرائيلية الرصاص والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين الذين خرجوا تنديدا باعتداءات المستوطنين على منازل وممتلكات الفلسطينيين في أحياء القدس، ورفضا لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى التي تتم بحماية الشرطة الإسرائيلية.