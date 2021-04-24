وزيرة الصحة المصرية: لاحظنا عزوف الأطقم الطبية والمواطنين عن أخذ اللقاح

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزيرة الصحة، هالة زايد، في مؤتمر صحفي تناول الوضع الوبائي، اليوم السبت: "إن الزيادات في مصر منتظمة، ولكنها بسيطة"، مشيرة إلى وجود حالة من "التراخي" ظهرت في اكتظاظ المطاعم ومراكز التسوق، كما أشارت إلى وجود حالة تراخي "كبيرة جدا في اتباع الإجراءات الاحترازية" في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

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وعن سير عملية التلقيح ضد المرض، قالت الوزيرة: "لاحظنا عزوف الأطقم الطبية والمواطنين عن أخذ اللقاح"، مبينة أن نسبة التسجيل للحصول على اللقاح من الأطقم الطبية "لم تبلغ 50% من المستهدف".

ودعت الوزيرة الأطقم الطبية والمواطنين لأخذ اللقاحات، موضحة أن اللقاحات تقلل فرص الإصابة بالعدوى، وتجعل الأعراض أقل حدة في حالة الإصابة.

ويقترب إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في مصر من 13 ألف، فيما تجاوزت الإصابات 220 ألفا.

وحذرت وزارة الصحة، في وقت سابق، من احتمالية تزايد معدلات الإصابة خلال شهر رمضان، بسبب التجمعات التي يشهدها هذا الشهر عادة، وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات باستمرار، كما شددت على أهمية تقليل التجمعات خلال شهر رمضان.