وزارة النقل العراقية: الطاقة القصوى لميناء الفاو تبلغ في المرحلة الأولى 3 ملايين حاوية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لوكالة الانباء العراقية "واع"، فقد أكد حسين الخفاجي مدير الإعلام بالوزارة العراقية أن ميناء الفاو سوف يستوعب في مرحلته الأولى ثلاثة ملايين حاوية.

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وقال: "الطاقة القصوى لميناء الفاو في المرحلة الأولى ستبلغ ثلاثة ملايين حاوية تقريباً".

وأشار مدير الإعلام بوزارة النقل العراقية إلى إن "المرحلة الأولى من العمل في الميناء سوف تتضمن إنجاز خمسة مشاريع بمدة زمنية تستمر لثلاث سنوات وستة أشهر".

وعن تلك المشروعات الخمسة أوضح الخفاجي أنها تشمل أولا بناء خمسة أرصفة لتفريغ السفن بطول 1700 متر، وثانيا إنشاء ساحة حاويات بطول 1750 مترا".

ولفت إلى أن المشروع الثالث عبارة عن "إنشاء القناة الملاحية داخل حوض الميناء بطول 10 كيلو مترات، وخارج حوض الميناء بطول 13 كيلومترا للربط بالقناة الملاحية الدولية".

وعن المشروع الرابع والخامس قال إنهما عبارة عن "إنشاء طريق سريع رابط بين الميناء ومدينة أم قصر بطول 63 كيلومترا، وإنشاء نفق بطول كيلومترين اثنين وأربعمائة متر من تحت قناة خور الزبير الذي سيربط جانب الطريق الشرقي بالغربي".

وعن عوائد ميناء الفاو قال مدير الإعلام بوزارة النقل العراقية إنه سيوفر أيدٍ عاملة، لافتا إلى أن وارداته ستكون مهمة في تنشيط القطاع الخاص، إضافة إلى أنه سيعمل على إخراج العراق "من النظام الريعي المعتمد على النفط".

جدير بالذكر أن شركة "دايو" للهندسة والبناء الكورية الجنوبية، هي التي تتولى مشروع ميناء الفاو، وذلك بموجب عقد وقعته مع العراق في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بما قيمته 2.625 مليار دولار لبناء المرحلة الأولي من الميناء في جنوب البلاد.