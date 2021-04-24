مصر تحسم الجدل بشأن فرض غرامة على استخدام ماكينات الصراف الآلي دون ارتداء كمامة

دبي - محمود عبدالرازق - ونفت المصادر لصحيفة "الوطن" هذه الشائعة، وأكدت أنها عارية من الصحة، وشددت على أن أموال المودعين في البنوك آمنة تماما، ولا صحة لما يتم تداوله بشأن سحب البنوك 50 جنيها غرامة على غير الملتزمين بارتداء الكمامة أثناء سحب أو إيداع الأموال من ماكينات الصرف الآلي.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم إصدار أي تعليمات بشأن غرامة الـ50 في حال عدم ارتداء الكمامة أثناء السحب أو الإيداع من ماكينات الصرف الآلي، ودعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الأخبار من مصادرها الرسمية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجه رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة تطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، مشددا على ضرورة أن يكون التعامل بمنتهى الحزم وبلا تهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

وبحسب موقع بوابة "الأهرام"، وجه مدبولي بضرورة قيام كل من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والسياحة والآثار، وغيرها من الوزارات المعنية، بتطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

وأكد على أن "يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية".

يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أصدرت قرارا في مايو/آيار الماضي يلزم "العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية"، ويُعاقب المخالف "بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه مصري".