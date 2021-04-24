القيادة العسكرية العراقية تكشف كيفية جدولة انسحاب القوات الأجنبية

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف رسول لوكالة الأنباء العراقية "واع": "هناك جدولة لعملية انسحاب القوات الأجنبية خلال فترات تحدد، بعد لقاء اللجنة الفنية التي شكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة، برئاسة رئيس أركان الجيش لإدارة، هذا الملف ضمن الحوار الاستراتيجي".

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وأكد رسول أن بلاده لا تحتاج إلى أي قوات أجنبية تحمل السلاح، وإنما تحتاج فقط إلى القوات العراقية.

وأشار رسول إلى أن الغاية من عمل العراق مع حلف الناتو هو التدريب والتجهيزات التابعة للقيادة العسكرية.

وشدد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية على أن العراق يمتلك قوات مدربة وتستطيع أن تدافع عن الوطن والشعب.