وزير الخارجية المصري يدعو نظيرته الليبية لزيارة القاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، فقد "أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 24 نيسان/أبريل الجاري، اتصالا هاتفيا بالسيدة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية".

وأضاف البيان: "وجّه وزير الخارجية الدعوة لنظيرته الليبية لزيارة مصر في أقرب فرصة، وذلك في إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا، على ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين"، مشيرا إلى أن الوزيرة الليبية "قبلت الدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت قريب".

وأوضح البيان "أن الاتصال تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلا عن تبادل الرؤى تجاه مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود تنفيذ كامل مخرجات الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة، وبما يضمن استقرار وازدهار ليبيا ورخاء شعبها الشقيق".

يذكر أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي زار ليبيا، يوم الثلاثاء الماضي، وشهد توقيع عدة اتفاقيات مع الجانب الليبي في مجالات عدة من بينها الكهرباء والاتصالات.