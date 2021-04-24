في رقم قياسي.. تسجيل 893 ألف حالة بكورونا حول العالم

الكويت - هبة التوبجي - تم تسجيل عدد قياسي يومي لإصابات كوفيد في العالم يبلغ أكثر من 893 ألفا، نظرا بشكل أساسي إلى تفشي فيروس كورونا بشكل واسع في الهند، وفق تعداد لفرانس برس السبت.

ويذكر أن إجمالي عدد الحالات المسجّلة خلال يوم الجمعة، مبني على أرقام رسمية حتى الساعة 10:00 غرينتش السبت.

وبلغ العدد القياسي اليومي السابق 819 ألف إصابة أعلن في الثامن من يناير.

وقالت وزارة الصحة في الهند، السبت، إن إصابات كورونا ارتفعت 346,786 بين ليلة وضحاها، مسجلة رقما قياسيا عالميا جديدا لليوم الثالث على التوالي، حيث طلبت المستشفيات المكتظة إمدادات الأكسجين.

وتشهد الهند موجة ثانية قاسية من الوباء، حيث تسجل وفاة واحدة جراء كورونا كل 4 دقائق تقريبا في دلهي مع انهيار ​​النظام الصحي في العاصمة الذي يعاني من نقص التمويل.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 3,088,103 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة السبت عند الساعة 10,00 ت غ.

وتأكدت إصابة أكثر من 145,544,640 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.