ظهور أول قمر عملاق لهذا العام بسماء السعودية والوطن العربي.. مساء الاثنين

الكويت - هبة التوبجي - أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنَّه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي، مساء يوم الاثنين المقبل، القمر البدر لشهر رمضان المبارك وسيمثل القمر العملاق الأول هذا العام، حيث سيكون حجمة الظاهري أكبر بحوالي 14% وإضاءته أكبر بحوالي 30% عن المتوسط.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- أنَّ القمر العملاق هو وصف يطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن ( 362.146) كيلومتر، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (قمر الحضيض) ويقصد به وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة (357,378) كيلومترًا.

وأضاف أنَّ القمر سيشرق مع غروب الشمس وسيكون مكتسيًا لونًا ضاربًا في الحمرة أو برتقاليًا، نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض، التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذي نراه، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد، وهذا يحدث في كل شهر، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الثلاثاء.

وأشار رئيس فلكية جدة إلى أنَّ قمر رمضان العملاق لن يكون له تأثير ذو أهمية على كوكبنا، باستثناء على ظاهرتي المد والجزر، وهو امر طبيعي، ففي كلّ شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي نفس اليوم يحدث أخفض جزر على نحو استثنائي، ونظرًا لأنّ القمر البدر سيكون قريبًا من نقطة الحضيض سوف يبزر المد في ظاهرة تسمى المد العالي الحضيضي.