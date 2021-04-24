شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تتفاعل مع تعرض طفل للعنف الأسري من والده بمكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية مع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل للعنف الأسري من قبل والده بمنطقة مكة المكرمة.
وأكدت “الوزارة” عبر حسابها مركز العنف الأسرى بموقع “تويتر” أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول طفل يتعرض للعنف من قبل والده، نود التوضيح بأنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية في منطقة مكة المكرمة
وأشارت إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.
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