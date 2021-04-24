«الصحة»: تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 وفيات وتعافي 858 حالة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 9 حالات وفيات رحمهم الله. وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل 858 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (394,529) حالة ولله الحمد.

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