شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع متداول.. كلاب ضالة حاولت افتراس طفل في «بريدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، يظهر قيام مجموعة من الكلاب الضالة تهاجم طفلاً في أحد شوارع مدينة بريدة، بمنطقة القصيم.

ويظهر المقطع المتداول طفل يلهو بدراجته، في حين باغتته الكلاب الضالة وحاولت افتراسه، قبل أن يتدخل قائد مركبة وينقذه في اللحظات الأخيرة.