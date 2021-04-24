شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لإهداء التبرعات عبر منصة إحسان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت منصة الحملة للوطنية للعمل الخيري “إحسان”، تفاصيل ميزة إهداء التبرعات عبر المنصة خلال شهر رمضان.

وأشارت منصة إحسان إلى أن ميزة إهداء التبرعات تتم عبر الطريقة التالية:

• اختر فرصة التبرع المناسبة

• حدد التبرع كهدية

• قم بإدخال اسم المرسل واسم المُهدي إليه ورقم جواله

• ثم استكمل عملية التبرع لتشاركه الأجر والمثوبة

يذكر أن الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، انطلقت الجمعة 16 إبريل عبر منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة، وبحضور ومشاركة أصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال.

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.