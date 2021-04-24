عثر بحوزته على 30 برميلاً.. «شرطة الرياض»: القبض على وافد أثيوبي يدير مصنعاً للخمور (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، من ضبط مصنع للخمور داخل مجرى أحد الأودية بالعاصمة. وأوضحت شرطة الرياض، أن المصنع يديره وافد من الجنسية الإثيوبية مخالف لنظام الإقامة. وأشارت إلى أنه عُثر بالموقع على 30 برميلا و12 قارورة جميعها مملوءة بالخمر المصنّع وأدوات تصنيعه. وأبانت أنه جرى القبض على المتهم وإيقافه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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