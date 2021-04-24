الولايات المتحدة تعلن انها ستستأنف استخدام لقاح جونسون آند جونسون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الهيئات التنظيمية الرئيسية للقطاع الصحي الأمريكي، إن الولايات المتحدة ستستأنف استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون للوقاية من فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



واوضح بيان مشترك للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء، أنه سيتم تحذير الأنظمة الصحية ومن يحصلون على اللقاح من مخاطر أعراض قد تكون مميتة تتضمن تجلطات دموية حادة وانخفاض الصفائح الدموية..مشيراً الى أن القرار يسري بأثر فوري، فيما يمهد لاستئناف التطعيم باللقاح السبت على أقرب تقدير.

وبهذا الاعلان، تنهي الولايات المتحدة الجمعة تعليق استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون للوقاية من كورونا استمر عشرة أيام للتحقيق في صلة اللقاح بحالات تجلط دموي نادرة للغاية لكن قد تكون مميتة.

وأوصت لجنة خبراء تابعة للسلطات الصحية الأمريكية باستئناف التطعيم في الولايات المتحدة بلقاح "جونسون أند جونسون".

وكانت إدارة الدواء والغذاء أشارت سابقا إلى أنها لم تكشف عن وجود ارتباط سببي بين هذا اللقاح والجلطات الدموية، فيما أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أنها بدأت دراسة مثل هذه الحالات لدى بعض متلقي اللقاح المذكور في أوروبا، وأن تحقيقا دقيقا سيتم إجراؤه.