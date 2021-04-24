الأردن ينتظر مزيدا من الجراد

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة إن حركة الرياح، اليوم السبت، ستكون جنوبية شرقية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية، الأمر الذي يزيد احتمال دخول مزيدا من الجراد إلى البلاد اليوم، حسبما نقل موقع "عمون" الأردني.

وذكرت وزارة الزراعة الأردنية أنها رصدت مجموعات كبيرة من الجراد الصحراوي في منطقة الأزرق والحلابات، مشيرة إلى مشاركة 20 فرقة في عمليات المكافحة إلى جانب طائرة من سلاح الجو.

جدير بالذكر أن الجراد الصحراوي الموجود في الكيلومتر المربع الواحد من الأراضي الزراعية (يقدر بين 40 إلى 80 مليون جرادة)، ويستهلك في اليوم الواحد ما يكفي من الغذاء لـ 35 ألف شخص.