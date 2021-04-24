السفير السعودي لدى لبنان يعلق على قرار بلاده بشأن الشحنة المهربة وإيقاف الواردات اللبنانية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن السفير السعودي الذي قال إن "تهريب ​المخدرات​ إلى ​السعودية​ وترويجها، يكشف عن حجم التحدي الذي تواجهه السعودية من شبكات الإجرام المحلية والدولية".

ورأى البخاري أن "دوافع القرار السعودي أمنية في المقام الأول وتهدف للحفاظ على سلامة وأمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها​​​​​​​".

وتلقت وزارة الخارجية اللبنانية يوم أمس الجمعة، القرار السعودي بمنع دخول الخضار والفواكه القادمة من لبنان إلى أراضي المملكة قبل إعلانه.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان إن: "تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضار من لبنان إلى الخارج، عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وأن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان".

ودعا البيان: "السلطات اللبنانية للعمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الآفة وتفشيها ولمنع الإضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني".