الجيش التركي يطلق عملية برية جديدة شمالي العراق ضد "مسلحي حزب العمال الكردستاني"

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت قناة "milliyet" التركية، أن العملية تستهدف مواقع عناصر حزب العمال الكردستاني في ميتينا وزاب وأفاشين باسيان وقنديل في شمال العراق.

وتابعت القناة: "تم التمهيد للعملية بقصف بطائرات "إف -16" التي انطلقت من قواعد مختلفة، معظمها من ديار بكر، وبعد الغارات الجوية المكثفة، هبطت عناصر من الجيش التركي في مناطق ميتينا وزاب وأفاشين باسيان بطائرات هليكوبتر من نوع "سيكورسكي" و"شينوك""، بحسب القناة.

وكانت تركيا، قد شنت عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف عناصر الحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، في أواخر شهر شباط الماضي، بعد يومين من إطلاق عملية "أرن-8" العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" في ثلاث ولايات جنوبي البلاد. وأضافت الداخلية في بيان إن العملية التي يشارك فيها 1670 عنصرا من القوات الأمنية تم إطلاقها في ولاية هطاي وغازي عنتاب وعثمانية.

وألقت وحدة من الاستخبارات التركية القبض على القيادي المسؤول عن الإمداد اللوجستي في حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، إبراهيم باريم، بعملية نوعية في مدينة سنجار شمالي العراق ونجحت في نقله إلى تركيا.