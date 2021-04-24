نتنياهو يجتمع بقادة أجهزة الأمن الإسرائيلية لبحث التصعيد في القدس وغزة

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن "نتنياهو يتجه الآن إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب للمشاركة في تقييم خاص حول التوتر في الجنوب سيجري الساعة 15:00 بتوقيت القدس".

ووفقا للموقع، سيشارك في الاجتماع وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الأركان افيف كوخافي ورئيس الشاباك نداف أرغمان ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات وقادة كبار آخرين.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، أنه "خلال ساعات الليلة الماضية أطلقت 36 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الليلة الماضية تفعيل صافرات الإنذار في مناطق بجنوب البلاد في ظل إطلاق القذائف الصاروخية من محيط قطاع غزة.

في المقابل أغارت مقاتلات إسرائيلية على بنى تحتية تحت أرضية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع أي أضرار أو إصابات نتيجة سقوط باقي القذائف في مناطق مفتوحة.

يأتي ذلك على خلفية استمرار المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية والمستوطنين في القدس منذ عدة أيام، حيث أصيب ثمانية فلسطينيين برصاص الشرطة الإسرائيلية، بينما اعتقل آخرون خلال مواجهات في محيط البلدة القديمة بالقدس الشرقية.

واستخدمت قوات الشرطة الإسرائيلية الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين الذين خرجوا تنديدا باعتداءات المستوطنين على منازل وممتلكات الفلسطينيين بأحياء القدس ورفضا لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى التي تتم بحماية الشرطة الإسرائيلية.