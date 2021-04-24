إصابة 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب القدس المحتلة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أصيب ثمانية مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والضرب من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، أمس، واعتقل آخر في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن حالة من التوتر تسود القدس، خلال محاولة قوات الاحتلال تفريق المصلين من محيط القدس القديمة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع ثمانية مواطنين فلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس، نقلوا على إثرها للمستشفى.

وأشارت المصادر إلى أن شرطة وجنود الاحتلال وفرق الخيالة اعتدت على عدد من الشبان بالدفع والضرب خلال محاولتها تفريقهم في شارع صلاح الدين، وباب الزاهرة، وباب العامود ومحيطه من المقدسيين، وألقت القنابل الصوتية لإبعادهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد النتشة من ساحة باب العامود واقتاده عناصر من شرطة الاحتلال إلى مراكز التحقيق في شرطة البريد بشارع صلاح الدين، فيما رشت مركبة المياه العادمة مياهها تجاه الشبان لتفريقهم.