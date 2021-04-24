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تعرف على السورة القرآنية التي تشفع لمن قرأها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

سورة "الملك" مكية يبلغ عدد آياتها 30 آية، وهي أول سورة في الجزء الـ29 والحزب الـ57 من القرآن الكريم.

 

وقد سميت "تبارك" وسميت كذلك "الملك"، وتعرف أيضًا باسم "المنجية" من عذاب القبر.

 

وثبت أن سورة الملك تشفع لصاحبها على العموم، فقد روى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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