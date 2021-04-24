السعودية تضع شرطا أساسيا لدخول مطاراتها والصعود على متن طائراتها

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية على أن تطبيق "توكلنا" هو شرط أساسي لدخول المطارات وصعود الطائرات.

وأوضحت في بيان صحفي أنها تعمل مع "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" والجهات ذات العلاقة للربط بشكل إلكتروني بين تطبيق "توكلنا" وعملية إصدار بطاقة صعود الطائرة للمسافر قبل توجهه للمطار، وذلك فقط للمسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق "محصن" أو "لم تثبت إصابته" بفيروس "كورونا" المستجد.

كما أشارت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إلى أنه سيتم فحص الحالة في "توكلنا" عند 3 مناطق فرز في المطارات، المنطقة الأولى ستكون عند مداخل المطارات حيث سيتم فحص الحالة في التطبيق عند العاملين والمسافرين والموظفين وجميع مرتادي المطار.

وتابعت أنه سيتم التأكد من الحالة في "توكلنا" عند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة، وعند منطقة دخول الطائرات.

موقع وزارة الداخلية السعودية

وبينت الهيئة أن ذلك يأتي تطبيقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتصلة بجائحة فيروس "كورونا" المستجد، والتي أوصت بها اللجان المختصة في المطارات والمنشآت التابعة لها.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أطلقت العام الماضي تطبيق "توكلنا"، في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويشار إلى أن تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة السعودية، من أحدث الجهود الحكومية التي تهدف إلى مواجهة أزمة كورونا، عبر تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات الفيروس في المملكة، فضلا عن توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة من وزارة الصحة عن الفيروس نفسه، وانتشاره وسبل الوقاية منه.