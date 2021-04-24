تضارب تصريحات حول وجود رئيس "البوليساريو" في إسبانيا للعلاج

دبي - محمود عبدالرازق - أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن غالي يتلقى العلاج حاليا في إسبانيا إثر إصابته بفيروس كوفيد-19، إلا أن الذراع الأيمن لإبراهيم غالي أفاد بأن رئيس جبهة البوليساريو مريض يعاني من مضاعفات فيروس كورونا لكنه غير متواجد في إسبانيا.

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ووفق ما نقلته الوكالة الفرنسية عن مصدر في وزارة الخارجية الإسبانية فإن "غالي نُقل إلى إسبانيا لدواع إنسانية بحتة من أجل تلقي علاج طبي".

وأكدت وكالة الأنباء الاسبانية "إفي" خبر سفر غالي وقالت إن الحكومة أقرت بسماحها دخول إبراهيم غالي وذلك لأسباب إنسانية ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية أن غالي "تم نقله إلى إسبانيا لأسباب إنسانية بحتة، لتلقي الرعاية الصحية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن جهة أخرى فقد كذب الذراع الأيمن لرئيس البوليساريو، البشير مصطفى السيد، المعلومات التي تفيد بتواجد إبراهيم غالي في إسبانيا، وقال إن "رئيس البوليساريو مريض يعاني من مضاعفات فيروس كورونا لكنه غير متواجد في إسبانيا".

وقدم البشير مصطفى، الذراع الأيمن لإبراهيم غالي، رواية منافية لتلك الأنباء، وقال إن غالي يخضع للعلاج في أحد مستشفيات الجزائر ووضعه الصحي يتحسن.

وكان البشير ولد السيد، الوزير المكلف بالشؤون السياسية بالرئاسة في جبهة البوليساريو، قد صرح بأن الصحراويين ينتظرون من مجلس الأمن الوفاء بهدف قراره رقم 690، ونشر بعثة المينورسو لتنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الخطوة التي ينتظرها الجانب الصحراوي تتمثل في تحديد الموعد الجديد والآليات لتنظيم الاستفتاء، أو تسهيل اعتراف منظمة الأمم المتحدة بالجمهورية الصحراوية كعضو كامل الحقوق.

وكشف الوزير، أن بعض التسريبات تتحدث عن مبعوث شخصي جديد سيقدمه الأمين العام أثناء الجلسة.