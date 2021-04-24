قلق أمريكى بسبب تصاعد أعمال العنف فى القدس

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التحريض والاستفزازات التي قام بها إسرائيليين ليلة أمس في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إن السلطات الإسرائيلية، تتحمل كامل المسؤولية لسماحها لهذه المجموعات بالوصول إلى البلدة القديمة وإطلاق شعارات وهتافات عنصرية والاعتداء على المقدسيين .

في سياق آخر، نظم عشرات الفلسطينيين مظاهرة ضد الاستيطان، وأطلقوا نداء طالبوا فيه بإنقاذ حي الشيخ جراح الواقع شمال المدينة المقدسة.

ودعا المشاركون العالم للتدخل من أجل إنقاذ المنازل المهددة بالإخلاء التي يتجاوز عدد سكانها 500 مقدسي من عمليات الاستهداف الإسرائيلي المتواصلة.