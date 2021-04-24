شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع وأراض في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، بعدد من الصواريخ، مواقع وأراض في عدد من المناطق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الطائرات الإسرائيلية الحربية قصفت بثلاثة صواريخ موقعاً وأرضاً زراعية في محافظة رفح جنوبا، وموقعا في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الأماكن المستهدفة، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما استهدفت المدفعية مواقع وأراضي زراعية شرق خان يونس والبريج وسط وجنوب القطاع دون وقوع إصابات.

وتجوب الطائرات في هذه الأثناء أجواء القطاع بشكل مكثف، ما ينذر بتجدد القصف في أية لحظة.