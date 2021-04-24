توتير تعلن توفير خاصية نشر الصور بدقة فائقة 4K لكافة أنظمة الهواتف الذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الحساب الرسمي لموقع تويتر للتغريدات القصيرة عن توفير خاصية نشر الصور بدقة فائقة 4K، لكافة أنظمة الهواتف الذكية.



ونقل موقع "ذا فيرج"، تغريدة للحساب الرسمي لتويتر، يعلن من خلالها أن خاصية نشر الصور بدقة الـ 4K أصبحت الآن متاحة للهواتف العاملة بأنظمة أندرويد وIOS.

وقبل ذلك كان يدعم تويتر نشر الصور بدقة تصل لـ 4096x 4096 كحد أقصى، غير أن قدرات الهواتف كانت تقف عند حد نشر الصورة بدقة 2048c x 2048، وهو ما عالجه تويتر.

وليتمكن مستخدمو تويتر من كافة أنظمة الهواتف لاستخدام هذه الخاصية الجديدة، يجب عليهم الدخول لخانة data usage ضمن قائمة إعدادات تطبيق تويتر على الهواتف، وتفعيل كل من خاصية "الدقة العالية للصور high-quality images، وخاصية الدقة العالية لرفع الصور “high-quality image uploads”، الأولى حتى يتمكن مستخدمو التطبيق من عرض الصور بدقة عالية عبر تويتر، والثانية حتى يتمكن مستخدمو التطبيق من تحميلها على الموقع بهذه الدقة.