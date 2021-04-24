نهاية العام.. فيسبوك تتطلع لطرح عملة ديم الرقمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

تدخل شركة فيسبوك في سباق مع الزمن من أجل استغلال قاعدة المشتركين الواسعة بالشبكة الاجتماعية، لإطلاق عملتها الرقمية.



بعد أن واجهت فيسبوك في عام 2019 ردودا عنيفة من الحكومات والبنوك المركزية ومجموعات المستهلكين جراء الإعلان عن عملة "ليبرا"، أعادت صياغة المشروع الآن على أسس مختلفة تحت اسمه عملة " Diem- ديم" الرقمية، وتتطلع لإطلاقها في نهاية 2021.

القلق ساور الجميع بإطلاق فيسبوك عملة قبل عامين تستطيع من خلالها الهيمنة على السوق العالمي في ظل وجود قاعدة مشتركين بالشبكة العملاقة تضم حوالي 2.8 مليار مستخدم.

فيسبوك كان تستهدف أن تكون ليبرا عملة عالمية مرتبطة بسلة من العملات الدولية، مثل الدولار الأمريكي واليورو.

ولكن محافظو البنوك المركزية والحكومات وجماعات الضغط خشوا أن تهدد ليبرا الاستقرار النقدي، وتفتح بابا لغسيل الأموال، وكذلك اختراق خصوصية المستخدمين.

كما أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان قلقا بشأن تهديد هيمنة الدولار على سوق النقد العالمي.

تحذو فيسبوك نهجا أكثر حذرا الآن، فمن خلال جمعية Diem الواقعة في سويسرا يتم الإشراف على تطوير برنامج تجريبي بعملة واحدة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي.

وحرصت فيسبوك أن يكون النطاف التجريبي للعملة المرتقبة محدودا، ويركز على المعاملات بين المستهلكين الأفراد، وقد يمتد لشراء البضائع.

وتعتمد عملة ديم على تقنية بلوك تشين متطورة هذه المرة، بدلا من التقنية التقليدية.