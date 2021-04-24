لأول مرة.. مستخدمو سناب شات على أندرويد يهزمون أصحاب الـ"ios"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تخطى عدد مستخدمي تطبيق سناب شات على أنظمة أندرويد عدد مستخدميه على ios، لأول مرة منذ انطلاق التطبيق.



ووصل العدد الإجمالي لمستخدمي تطبيق سناب شات في الربع الأول من العام الحالي 2021 نحو 280 مليون مستخدم، مسجلا زيادة في عدد المستخدمين بنسبة 22% عمّا كانت عليه العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي للتطبيق "إيفان شبيغيل" إن تخطي عدد المستخدمين على أندرويد لعددهم على ios يعد نتيجة للاستثمار طويل الأمد على تطبيق سناب شات وما أجري عليه من تطوير متواصل، وذلك وفق موقع "ذا فيرج".

يشار إلى أن تطبيق سناب شات أطلق في الأصل عام 2012 فقط لمستخدمي أنظمة ios، ولم تطلق نسخة منه مخصصة لأنظمة أندرويد إلا بعد ذلك بفترة زمنية.

تصدر مؤسس موقع التواصل الاجتماعي سناب شات قائمة الأثرياء الشباب، بإجمالي ثروة بلغت حتى منتصف مارس الماضي، نحو 11.9 مليار دولار أمريكي، فيما يبلغ عمره 31 عاما.

وأصبح إيفان مليارديرا في سن 25 عاما، إذ يستخدم حوالي 229 مليون شخص Snapchat كل يوم لإرسال الصور ومقاطع الفيديو.

تخرج إيفان في جامعة ستانفورد بدرجة البكالوريوس؛ وحصل على درجة الدكتوراه في تصميم المنتجات في عام 2018.

ونهاية العام الماضي أطلق تطبيق سناب شات Snapchat ميزة جديدة لتسهيل مشاركة مقاطع الفيديو الناجحة بين المستخدمين، لأجهزة جوجل أندرويد وأبل "آي أو إس".

والميزة الجديدة التي أطلق عليها اسم Spotlight تظهر للمستخدم كأحد الاختيارات بمجرد النقر على زر "الإرسال"، وقبل نشر أحد الموضوعات في القسم الجديد يمكن إضافته إلى وسم (هاشتاق) معين.