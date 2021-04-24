تعرف على طريقة وقف التبديل التلقائي لسماعات أبل AirPods

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدرت شركة أبل مؤخرا تحديثًا لسماعات الأذن اللاسلكية (AirPods) و(AirPods Pro) و(AirPods Max) وبعض سماعات الرأس Beats.



ويتيح التحديث لهذه السماعات التبديل تلقائيًا بين أجهزة أبل آيفون وآيباد وحاسوب ماك اعتمادًا على الجهاز الذي تريد الاستماع إليه.

حيث تريد أبل من تقديم هذه الميزة تسهيل استخدام سماعات الأذن اللاسلكية مع أجهزة أبل المختلفة بدون الحاجة إلى إقرانها في كل مرة، إلا أنها قد تكون مزعجة للغاية، فعلى سبيل المثال: إذا كنت تستخدم سماعات AirPods مع هاتف آيفون، ثم قام أحد أفراد الأسرة في الغرفة نفسها بتشغيل مقطع فيديو في جهاز آيباد اللوحي الخاص به فإن سماعات الأذن الخاص بك ستتصل تلقائيًا بجهاز آيباد اللوحي وستبدأ بسماع صوت الفيديو بدلًا من المحتوى من هاتفك.

تأكد من أن سماعات AirPods أو AirPods Pro متصلة بهاتف آيفون الخاص بك، ثم اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (البلوتوث) Bluetooth.

في قائمة الأجهزة المتصلة بهاتفك، اضغط على زر (i) بجوار اسم سماعات AirPods الخاص بك.

في الشاشة التالية، اضغط على خيار (الاتصال بهذا الآيفون) Connect to This iPhone.

في الشاشة التالية، حدد خيار (عند آخر اتصال بهذا الآيفون) When Last Connected to This iPhone.

مع تحديد هذا الخيار، ستقوم السماعات اللاسلكية بالاتصال بآخر جهاز كان متصلًا به تلقائيًا، بمعني إذا كنت تستخدم السماعات مع هاتف آيفون في أخر مرة، ثم قمت بإيقاف تشغيله وإعادة تشغيله لاحقًا فإن السماعات اللاسلكية ستبحث عن هاتف آيفون الخاص بك فقط بصفته أخر جهاز اتصل به سابقًا.

يذكر أن أبل لديها ميزة تُسمى (العثور على سماعات أير بودز الخاصة بي) Find My AirPods تتيح لك العثور على سماعات الأذن اللاسلكية (AirPods) أو (AirPods Pro) أو سماعة الرأس اللاسلكية (AirPods Max) المفقودة باستخدام تطبيق (Find My) في هاتف آيفون أو جهاز آيباد أو حاسوب ماك، بحسب بوابة التقنية.