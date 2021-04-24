طائرة ركاب سودانية تقلع من مطار القاهرة بمسافرة واحدة

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Nariman El-Mofty

وأوضحت بوابة "أخبار اليوم" أن الراكبة، التي أقعلت الطائرة بها، مصابة بفيروس كورونا وتم إلغاء سفر باقي ركاب الرحلة وكذلك طاقم الضيافة وذلك بعد تأخير 5 ساعات بالمطار بسبب رفض قائد الرحلة سفر الراكبة حرصا على سلامة باقي الركاب.

وقع هذا الموقف الغريب عندما فوجئ أطباء الحجر الصحي براكبة سودانية، تدعى رانيا .م .ف، 42 عاما، تحمل تحليل PCR إيجابيا وذلك فور وصول الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم، رحلة رقم 102، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الرحلة.

تم منع دخول الراكبة السودانية إلى البلاد وقررت السلطات إعادتها على الطائرة التي وصلت عليها، وتم إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم، رحلة رقم 103، إلا أن قائد الرحلة رفض صعودها إلى الطائرة حرصا على سلامة الركاب.

حاولت سلطات مطار القاهرة الدولي إقناع الطيار بسفر الراكبة مع باقي الركاب وتخصيص مكان معزول لها، إلا أنه رفض.

في نهاية المطاف، وبعد محادثات استمرت 5 ساعات تقرر صعود الراكبة إلى الطائرة ومعها 4 من أفراد الطاقم وتم تأجيل سفر باقي الركاب والبالغ عددهم 29 راكبا.