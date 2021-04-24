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مصر.. جمل يتسبب في مصرع شخص وإصابة 18

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قُتل شخص وأصيب 18 بحادث انقلاب حافلة في مصر نتيجة اصطدامها بجمل في الطريق.

 

ووقع الحادث، بحسب ما ذكر موقع "بوابة أخبار اليوم" أثناء توجُّه الحافلة إلى مدينة الشلاتين.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي وتولت النيابة المصرية التحقيق.

 

كانت شرطة نجدة البحر الأحمر قد تلقت إخطاراً بالحادث الذي أدى إلى وفاة مصري يبلغ من العمر 50 سنة.

 

وهُرع إسعاف البحر إلى موقع الحادث، ليتم العثور على جثة المتوفى.

 

وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث اصطدام الحافلة بجمل كان يعبر الطريق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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