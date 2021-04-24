إسرائيل تهاجم مواقع في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن دبابة عسكرية هاجمت موقعا لحركة حماس ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع".

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وتم تفعيل صفارات الإنذار في البلديات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة مرتين ليلة الجمعة، حيث تم إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وفي العملية الأولى تم إطلاق 3 قذائف، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض واحدة منها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

وبعد قصف دبابة إسرائيلية للموقع في غزة، أطلقت قاذفتان أخريان من القطاع، تم اعتراض واحدة منهما، حسب الجيش الإسرائيلي.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة، مساء الجمعة، وفجر السبت، 15 صاروخا تجاه مستوطنات غلاف القطاع.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه في تمام الساعة الحادية عشر من مساء يوم الجمعة، أطلقت المقاومة الفلسطينية ثلاثة صواريخ، اعترضت القبة الحديدية أحدهم وسقط الآخران في منطقة مفتوحة.

وتبعه في ساعات الفجر الأولى من يوم السبت، إطلاق صاروخين اعترضت القبلة الحديدية أحدهما، وأطلق بعدها بعشرون دقيقة أربعة صواريخ، سقط اثنان منهما في منطقة مفتوحة فيما تم اعتراض الصاروخين الآخرين.

وأطلقت فصائل المقاومة لاحقا، صاروخا سقط في منطقة مفتوحة، وتلاه إطلاق صاروخين سقطا أيضا في منطقة مفتوحة، وفي تمام الثالثة والنصف فجرا، أطلق صاروخين دون أن تفعل صفارات الإنذار.

وأطلق صاروخ تجاه معبر كرم أبو سالم، دون أن تفعل صفارات الإنذار، وسقط في منطقة مفتوحة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، عن رصد إطلاق خمسة صواريخ فجرا، بعدما دوت صفارات الإنذار، واستهدفت فصائل المقاومة بأربعة صواريخ مستوطنات كفار ميمون وعلوميم.

ودوت صفارات الإنذار، مساء الجمعة، في مستوطنات غلاف قطاع غزة، بعد أقل من نصف ساعة من تهديدات الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة.