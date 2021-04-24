الخارجية الليبية تكشف حقيقة ما تداولته وسائل إعلام حول خروج القوات التركية من البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي – سبوتنيك. ولفت المكتب الإعلامي بالوزارة إلى أن مداخلة الوزيرة في جلسة الاستماع بالبرلمان الإيطالي قد تطرقت إلى موقف حكومة الوحدة الوطنية الثابت والواضح تجاه كل المرتزقة على الأراضي الليبية دون استثناء أو تحديد، بما يتوافق مع جميع البيانات والمخرجات الدولية في الملف الليبي".

وأوضح أن "ما نقل عن مداخلتها في بعض وسائل الأعلام قد جانبه الصواب، ولم يكن دقيقا"، مؤكدا أن "وزارة الخارجيـة بالحكومة تعمل وفقا لما ينص عليه القانون وما يشترطه احتـرام الاتفاقيات الدولية سارية المفعول".

وكانت المنقوش قد أدلت بكلمة خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي في روما قالت خلالها إن الحوار قد بدأ مع تركيا ومصممون على انسحابها من ليبيا.

وأضافت أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا، ولاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات.

وقالت: "لكن في الوقت نفسه، نحن حازمون على نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية".

وأوضحت أن الأمر ذو أولوية، لأن أمن ليبيا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية.