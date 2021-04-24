الأردن يحذر من تبعات "الهجمات العنصرية" على البلدة القديمة في القدس

دبي - محمود عبدالرازق - عمان - سبوتنيك. وقال الصفدي، في تغريدة على موقع "تويتر": "ندين الهجمات العنصرية على البلدة القديمة في القدس المحتلة، ونحذر من تبعاتها"، مشددا على" أن القدس خط أحمر والمساس بها لعب بالنار".

وأكد الصفدي على ضرورة تحرك دولي فاعل لحماية المقدسيين من الاعتداءات وما تمثل من كراهية وعنصرية، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقع عليها مسؤولية وقف الاعتداءات وفق القانون الدولي.

واندلعت مواجهات واسعة في مدينة القدس، منذ ليل الخميس الماضي، بين الشبان وقوات الاحتلال أسفرت عن 105 إصابات، فيما اندلعت مواجهات في عدة مدن بالضفة الغربية.