عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هاتف ذكي جديد من ZTE الصينية لفئة الدخل المحدود

السبت 24 أبريل 2021

الخليج 365

كشف تقرير تقني عن هاتف ذكي جديد لشركة ”ZTE“ الصينية ينتمي لفئة الدخل المحدود.



ووفق موقع ”جيزمو تشاينا“ التقني، فقد رفعت قاعدة بيانات مركز اعتماد معدات الاتصالات الصينية (Tenaa) السرية عن الخصائص التقنية للجهاز الجديد المشار إليه برمز ”7530n“، ونشرت أيضًا صورًا له.

وتم تزويد الهاتف الجديد بشاشة ”IPS“ بقطر 6.52 بوصة HD + بدقة 1200 × 720، وبأبعاد إجمالية 165.8 × 77 × 9.6 مم، ووزن 210 غم.

ويعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة غير معروف اسمه حتى الآن، بتردد 2.2 جيجاهرتز ومودمG 5 مدمج، ويبلغ حجم ذاكرة الوصول العشوائي 4 أو 6 جيجابايت، وسعة التخزين الثابت 128 جيجابايت.

ويتميز ”ZTE 7530N“ بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وتحتوي الكاميرا الخلفية على مستشعرات ثلاثية، الأساسي بدقة 16 ميجابكسل وأخرى بدقة 5 و2 ميجا بكسل وفلاش ليد.

ويستمد الجهاز طاقته من خلال بطارية بسعة 3900 مللي أمبير في الساعة مع دعم إعادة شحن بقوة 10 واط، ويوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع. ونظام التشغيل ”أندرويد 11“.