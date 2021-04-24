عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شمس الكويتية: حزينة على هيفاء وهبي وشيرين عبدالوهاب وعيها متواضع

السبت 24 أبريل 2021

الخليج 365

قالت الفنانة شمس الكويتية إن المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب تمتلك موهبة غنائية كبيرة، لكنها ذات وعي متواضع.



وأضافت شمس في مقابلة ببرنامج "العرافة" على قناة "المحور" المصرية أنها حزينة على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بسبب أزمتها مع ابنتها، معلقة: "الله يعينها".

وأعربت عن حبها الكبير للفنانة نوال الكويتية، التي تتعلم منها عندما تسمعها، لافتة إلى أنها كريمة ومهذبة ولا تنافق.

وأكدت عدم رفضها المشاركة في أغاني المهرجانات مع الفنان حمو بيكا "مع أنها لا تعرفه".

وذكرت أن غياب والدها جعلها تعتمد على نفسها أكثر، وأنها تمارس حالياً دور الأب مع والدتها بسبب تقدمها في السن ومرضها.