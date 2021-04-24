عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هاتف جديد من ريلمي بمواصفات مبتكرة

السبت 24 أبريل 2021

الخليج 365

بعد ساعات من الكشف عن سلسلة Q3، كشفت تقارير جديدة أن شركة ”ريلمي“ الصينية تعمل على هاتف جديد يحمل رقم الموديل RMX3142.



ويبدو الهاتف الجديد مثل Realme Q3 Pro، إلا أنه يأتي بأبعاد مختلفة وسرعة شحن أسرع، كما يحتوي على شاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة بدقة Full HD + وبطارية 4400 مللي أمبير مع شحن سريع 65 وات.

ويمتلك الجهاز مواصفات مشابهة للرائد Realme GT 5G، وتردد أن الجهاز الجديد يمتلك وحدة معالجة مركزية تعمل بسرعة 2.8 جيجاهرتز، مما يعني أن الشرائح ستكون إما من سلسلة Snapdragon 8 أو Dimensity 1100/1200، إلا أن كليهما لا يدعم معدلات الشحن السريعة باستثناء Snapdragon 888.

ويحتوي الجهاز أيضًا على كاميرا ثلاثية موجودة في الخلف بمستشعر بدقة 64 ميجابكسل و 8 ميجابكسل و 2 ميجابكسل، بينما تحتوي الكاميرا الأمامية على كاميرا بدقة 32 ميجابكسل توجد داخل فتحة مثقبة في الزاوية اليسرى العليا.

ومن المقرر إطلاق الهاتف باللون الأسود أو الأزرق، دون الكشف عن تاريخ الإطلاق الرسمي.