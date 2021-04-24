عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيديو.. السماء تمطر أموالا في مصر قبل أذان المغرب

السبت 24 أبريل 2021

الخليج 365

أثار مواطن مصري يدعى صبري صدومة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو خمسة أشهر عندما ألقى أموالاً من شرفة منزله.



وانتشر مقطع فيديو جديد، الجمعة، للمواطن نفسه وهو يلقي أموالا من نافذة منزله على المارة في الشارع.

مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة شهدت الواقعة مرة أخرى من الشخص نفسه في شهر رمضان.

وألقى صدومة نقوداً ورقيّة على أهالي منطقته، الذين كانوا يتشاجرون معاً ويتصارعون للحصول على الأموال.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن هذا المواطن قام بذلك قبل أذان المغرب بربع ساعة فقط، فيما الصائمون مقبلون على الإفطار.