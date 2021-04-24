اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في قرية الطور بالقدس

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. وأصيب في مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية في محيط البلدة القديمة بالقدس 8 فلسطينيين، بحسب منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني.

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وسبق أن أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بإصابة ما لا يقل عن 6 شباب فلسطينيين في قرية الطور بالقدس.

وشهدت القدس الشرقية توترا بعد منتصف ليلة السبت، حيث دارت مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في اشتباكات ليلية خلال شهر رمضان أشعلت احتجاجات في بلدات بأنحاء الضفة الغربية المحتلة بينما أطلق مسلحون صواريخ من قطاع غزة.

وزاد التوتر في المدينة بعد احتجاجات يوم الخميس من جانب شبان فلسطينيين غضبا من القيود المفروضة على التجمع في شهر رمضان، واحتجاجات إسرائيليين غضبا من اعتداءات فلسطينيين على متدينين يهود في الآونة الأخيرة.