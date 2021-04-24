شكرا لقرائتكم خبر عن 75 ألف مصل يؤدون "التراويح" في رحاب الأقصى رغم الإجراءات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى نحو 75 ألف مصل، امس الجمعة، صلاتي العشاء وقيام الليل "التراويح" في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- بأن 75 ألف مصل أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي منع المواطنين الوصول إلى الأقصى المبارك.

واحتشد آلاف المقدسيين في الساحة المقابلة للمسجد الأقصى، للتنديد بجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.