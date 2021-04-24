شكرا لقرائتكم خبر عن «الشثري»: أخذ لقاح كورونا واتباع الاحترازات من الأعمال الصالحة التي نؤجر عليها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، إن أخذ لقاح كورونا يمكن أن يكون من أسباب رضا الله عز وجل، وعبادة يتقرب بها المرء إلى ربه.

وأوضح “الشثري” في حديثه لبرنامج “الجواب الكافي” المذاع على قناة “المجد”، أن اتباع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعامل مع هذا البلاء عبادة ينوي بها المؤمن استجلاب رضا الله، مشيرا إلى أن أخذ اللقاح واتباع الإجراءات من الأعمال الصالحة التي يؤجر ويُثاب عليها المؤمن.