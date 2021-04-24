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الكويت تعلق الرحلات الجوية التجارية القادمة من الهند

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الإدارة في بيان عبر تويتر أنه سيمنع دخول جميع الركاب القادمين من الهند بشكل مباشر أو عن طريق دول أخرى، ما لم يقيموا خارج الهند 14 يوما على الأقل.

وسيسمح بدخول المواطنين الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، ولا يشمل الحظر رحلات الشحن.

جاءت الخطوة بناء على تعليمات السلطات الصحية بعد تقييم الوضع العالمي لجائحة .

يشار إلى أن الهند سجلت، أمس الجمعة، أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي، كما قفزت الوفيات اليومية بالفيروس قفزة قياسية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن السلطات سجلت 332730 إصابة جديدة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 16 مليون حالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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