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المغرب: 4 ملايين و717 ألفا و551 شخصا تلقوا اللقاح المضاد لكورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 4 ملايين و717 ألفا و551 شخصا تلقوا اللقاح المضاد المستجد.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 9 آلاف و893 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، مضيفا أن 4 ملايين و209 آلاف و470 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس منذ انطلاق الحملة .

وقد تسلم المغرب 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام كوفاكس الأسبوع الماضي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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