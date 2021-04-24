شكرا لقرائتكم خبر عن في لقاء سابق.. الأمير «تركي الفيصل» يتحدث عن معاناة المملكة مع تهريب المخدرات من لبنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الأمير تركي الفيصل، في لقاء سابق عبر برنامج “الصندوق الأسود” بصحيفة القبس الكويتية، عن معاناة المملكة مع عصابات تهريب المخدرات من لبنان.

وأعاد المغردون تداول اللقاء تزامناً مع قرار المملكة بمنع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، وأوضح الفيصل في اللقاء، أن لبنان يعتبر معبر ومحطة لتوريد المخدرات، والتي تتم عبر شاحنات أو سيارات أو وسائل أخرى تأتي عبر الحدود تعبر من سوريا والأردن إلى المملكة.

وحول هوية من يقوم على عمليات تهريب هذه المخدرات للمملكة، أوضح الفيصل أنهم أفراداً بنشاط تلقائي وعصابات دولية.

وأشار إلى أن المخدرات تأتي من تركيا وأمريكا اللاتينية وأماكن في أفريقيا ويتم توزيعها من خلال لبنان، مبيناً أن حبوب الكبتاجون تأتي إلى لبنان من أوروبا الشرقية بلغاريا ورومانيا تقريبا لتصل إلى المملكة.

وأكد الفيصل، أن إيصال مثل هذه المعلومات للمسؤولين في لبنان كان أمراً مهماً، مشيراً إلى أن السلطات في المملكة كانت تتواصل مع السلطات اللبنانية، من أجل منع وصول هذه المخدرات إلى المملكة، عبر الحدود اللبنانية.