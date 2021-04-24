في لقاء سابق.. الأمير «تركي الفيصل» يتحدث عن معاناة المملكة مع تهريب المخدرات من لبنان

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الأمير تركي الفيصل، في لقاء سابق عبر برنامج “الصندوق الأسود” بصحيفة القبس الكويتية، عن معاناة المملكة مع عصابات تهريب المخدرات من لبنان.
وأعاد المغردون تداول اللقاء تزامناً مع قرار المملكة بمنع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، وأوضح الفيصل في اللقاء، أن لبنان يعتبر معبر ومحطة لتوريد المخدرات، والتي تتم عبر شاحنات أو سيارات أو وسائل أخرى تأتي عبر الحدود تعبر من سوريا والأردن إلى المملكة.
وحول هوية من يقوم على عمليات تهريب هذه المخدرات للمملكة، أوضح الفيصل أنهم أفراداً بنشاط تلقائي وعصابات دولية.
وأشار إلى أن المخدرات تأتي من تركيا وأمريكا اللاتينية وأماكن في أفريقيا ويتم توزيعها من خلال لبنان، مبيناً أن حبوب الكبتاجون تأتي إلى لبنان من أوروبا الشرقية بلغاريا ورومانيا تقريبا لتصل إلى المملكة.
وأكد الفيصل، أن إيصال مثل هذه المعلومات للمسؤولين في لبنان كان أمراً مهماً، مشيراً إلى أن السلطات في المملكة كانت تتواصل مع السلطات اللبنانية، من أجل منع وصول هذه المخدرات إلى المملكة، عبر الحدود اللبنانية.
الجدير بالذكر أن المملكة، قررت اليوم الجمعة، منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد 13 / 9 / 1442هـ الموافق 25 / 4 / 2021م، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.
ويأتي القرار انطلاقاً من التزامات المملكة وفقاً للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية في شأن محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها، حيث لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه.
ونظراً إلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم، فقد تقرر منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها.
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