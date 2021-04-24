الجيش اليمني يعلن سقوط العشرات من مسلحي "أنصار الله" في معارك غرب مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وذكر موقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" أن قوات الجيش والمقاومة خاضت معارك مع الحوثيين في جبهتي المشجح والكسارة (غرب وشمال غربي مأرب)، لقي فيها العشرات من عناصرهم مصارعهم وأُصيب آخرون بنيران الجيش وطيران التحالف العربي الذي دمر آليات وقتل من فيها.

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وأشار إلى "اعتراض وتدمير دفاعات الجيش طائرتين مفخختين أثناء اقترابهما من سماء جبهة المشجح، فيما دمرت مدفعية الجيش ثلاث آليات كانت محمّلة بأسلحة وذخائر، واستهدفت مواقع متفرقة للحوثيين وكبّدتهم خسائر بشرية ومادية".

وقال إن طيران التحالف استهدف تحركات وتعزيزات للحوثيين غربي مأرب وألحق بهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، منها تدمير 5 عربات مدرعة وثلاث آليات كانت تحمل تعزيزات وقُتل كل من كانوا على متنها.

في المقابل، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن طيران التحالف العربي نفذ 11 غارة على مديرية صرواح غربي مأرب، وغارة على مديرية مدغل شمال غربي مأرب، دون تفاصيل.

تشهد محافظة مأرب للشهر الثالث تواليا، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، منذ إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية شرقي مأرب.